Улицу Тамбовскую в Орле ждет многомиллионный ремонт

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14:30, 21 июля 2025 года
Улицу Тамбовскую в Орле ждет многомиллионный ремонтПодрядчика уже ищут.
Мэрия Орла объявила электронный аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта улицы Тамбовской. Тендер размещен на портале Госзакупок.
Заявок от заинтересованных фирм ждут до 24 июля. Начальная цена соглашения составляет 33,8 миллиона рублей.
Как следует из конкурсной документации, победившая компания обязана закончить ремонт к 16 ноября 2025-го года. Гарантия на разные виды работ составляет от полугода до десяти лет.
Артем Ежаков
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