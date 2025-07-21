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11:01, 21 июля 2025 года Орловцев предупредили об учебных стрельбах Росгвардии Горожан просят не ходить рядом со стрельбищем на улице Итальянской.





Администрация Орловского муниципального округа предупреждает об учебных стрельбах Росгвардии на полигоне по улице Итальянской, 15 в Орле.



Тренировки пройдут в рабочие дни августа. Власти обращают внимание граждан на недопустимость появления людей и техники в районе стрельбища во время учений.





Артем Ежаков





