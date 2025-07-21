Орловцев предупредили об учебных стрельбах Росгвардии

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11:01, 21 июля 2025 года
Орловцев предупредили об учебных стрельбах РосгвардииГорожан просят не ходить рядом со стрельбищем на улице Итальянской.
Администрация Орловского муниципального округа предупреждает об учебных стрельбах Росгвардии на полигоне по улице Итальянской, 15 в Орле.
Тренировки пройдут в рабочие дни августа. Власти обращают внимание граждан на недопустимость появления людей и техники в районе стрельбища во время учений.
Артем Ежаков
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