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12:30, 21 июля 2025 года На Орловщине подросло производство мяса, молока и яиц Данные за первое полугодие подсчитали в Орелстате.





В Орловской области за первое полугодие 2025-го года подросло производство мяса, молока и яиц по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года. Речь идет о сельскохозяйственных организациях региона, уточнили в Орелстате.



Так, по состоянию на 1 июля произведено 183 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 12,1% больше января – июня 2024-го года. Также произведено 58 тысяч тонн молока (+4%) и 7,8 миллиона штук яиц (+4,2%).



Объемы производства скота и птицы на убой в живом весе выросли на 20,7% по свиньям, в 2,9 раза – по овцам и в 3,9 раза – по птице.



В среднем от одной коровы надоено 3607 килограммов молока, что больше прошлогоднего показателя на 159 килограммов. Самый высокий надой показали буренки в Верховском районе.



От одной несушки в среднем получено 115 яиц. Это на 0,9% больше аналогичного периода 2024-го года.





Артем Ежаков





