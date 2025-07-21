На Орловщине за полугодие выросло поголовье скота и птицы
Речь идет о сельскохозяйственных организациях региона.
Орелстат опубликовал отчет о состоянии животноводства в регионе за январь – июнь 2025-го года. Документ охватывает стада сельскохозяйственных организаций региона.
Согласно подсчетам, общее поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет на 1 июля составило 113,5 тысячи голов. Это на 3,2% больше цифры аналогичного периода прошлого года. Коров в этой цифре насчитывается 31,9 тысячи. Здесь прирост составил 1,3%.
Свиней в сельхозорганизациях региона насчитали 1 миллион 447,4 тысячи. Этот показатель вырос на 2,4%. В овечьих стадах насчитывается 2,6 тысячи животных – плюс 4,5% к июлю прошлого года.
Поголовье птицы составляет 2 миллиона 125 тысяч голов. Прирост составил 7,4%.