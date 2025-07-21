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11:31, 21 июля 2025 года ФК "Орел" обыграл "Салют Белгород" в товарищеском матче Игра прошла в закрытом режиме на запасном поле стадиона имени Ленина.





19 июля ФК "Орел" на запасном поле стадиона имени Ленина в рамках подготовки ко второй части сезона LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги "Дивизион Б" одержал волевую победу в товарищеском матче "Салюта Белгород" со счетом 2:1. Игра прошла в закрытом режиме, без зрителей.



Голы в составе "зелено-белых" забили Гоча Гогричиани и игрок, находящийся в клубе на просмотре.



Напомним, что официальные игры для "Орла" возобновятся уже в эту субботу, 26 июля. "Зелено-белые" в гостях сыграют с молодежкой "Родины".





Артем Ежаков





