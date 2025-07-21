В ночном ДТП под Кромами погибла пассажирка "Лады"
Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил дерево.
Фото: УМВД России по Орловской области
В полночь 20 июля на автодороге Москва – Харьков – деревня Голубица Кромского района Орловской области случилось смертельное ДТП.
Обстоятельства трагедии еще выясняются, но, по предварительным данным регионального управления МВД России, 29-летний водитель "Лады" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Его 31-летняя пассажирка погибла до приезда медиков.