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8:30, 21 июля 2025 года 17 беспилотников не нанесли ущерба Орловщине Об этом сообщил губернатор.



Фото: Юлия Сабельникова

За прошедшие сутки в Орловской области сбито 17 БПЛА. Андрей Клычков сообщил, что атака обошлась без ущерба: повреждений и пострадавших нет. Также глава региона выразил благодарность силам ПВО.

— В очередной раз благодарим наши силы ПВО. У вас сейчас очень много работы, и вся Орловщина вместе с вами. Спасибо, — сказал Клычков.





Юлия Сабельникова





