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9:26, 21 июля 2025 года В Орловской области отремонтируют семь километров дороги за 193 миллиона рублей Обновят участок трассы Новосиль-Корсаково-Орлик.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Корсаковском районе до 18 ноября 2025 года отремонтируют дорогу. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" обновят участок протяженностью чуть больше семи километров.

— Контракт подписан и подрядчик уже скоро приступит к подготовке территории к ремонту, — сообщили в администрации региона. На объект планируют потратить 193,3 миллиона рублей. Планируется, что ремонт полотна улучшит качество жизни людей из близлежащих деревень и даже поспособствует привлечению туристов — по этому маршруту расположены храмы 19-го и 20-го столетия, интересные для паломников и любителей русской истории.





Юлия Сабельникова





