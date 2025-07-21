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7:45, 21 июля 2025 года Отпечатки пальцев помогли вычислить квартирного вора в Орле Злоумышленник вынес из нежилой квартиры газовый котел.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле полицейские раскрыли кражу газового котла. С заявлением к силовикам обратились владельцы пустующей квартиры. Оказалось, что 24-летний молодой человек, воспользовавшись тем, что дома никого нет, разбил окно и проник в жилище. Там ему приглянулся газовый котел стоимостью около десяти тысяч рублей.

— Эксперт-криминалист обнаружил и изъял отпечаток руки, который мог принадлежать возможному злоумышленнику. Благодаря изъятому следу установлена личность подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Ворованный котел парень разобрал и сдал на металл. Сейчас в отношении орловца возбуждено уголовное дело, ведется проверка.





Юлия Сабельникова





