Отпечатки пальцев помогли вычислить квартирного вора в Орле
Злоумышленник вынес из нежилой квартиры газовый котел.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле полицейские раскрыли кражу газового котла. С заявлением к силовикам обратились владельцы пустующей квартиры. Оказалось, что 24-летний молодой человек, воспользовавшись тем, что дома никого нет, разбил окно и проник в жилище. Там ему приглянулся газовый котел стоимостью около десяти тысяч рублей.
— Эксперт-криминалист обнаружил и изъял отпечаток руки, который мог принадлежать возможному злоумышленнику. Благодаря изъятому следу установлена личность подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Ворованный котел парень разобрал и сдал на металл. Сейчас в отношении орловца возбуждено уголовное дело, ведется проверка.