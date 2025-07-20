Зубренок Милка из Орловского полесья подружилась с оленихой Олей
Подружки в вольере не отходят друг от друга.
Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"
Новорожденная Милка из Орловского полесья растет не по дням, а по часам. Совсем скоро - 22 июля, зубренку исполнится два месяца. В это время животные уже понемногу проявляют самостоятельность, однако в среднем до года продолжают питаться материнским молоком и живут рядом с матерью в условиях стада до 3-4 лет.
Юная Милка нашла себе подругу - олениху Олю.
- Новый друг не отходит от нее ни на шаг, - рассказали в тг-канале "Телеграммы из Орла".
Напомним, Милка родилась в мае у зубрицы Смуглянки. Ее и сестру Молдаванку в 2024 году переселили из вольно пасущегося стада в зоовольерный комплекс. На тот моментт Смуглянка уже была жеребая.