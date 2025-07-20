воскресенье 20.07.2025 23:21:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:00, 20 июля 2025 года

Зубренок Милка из Орловского полесья подружилась с оленихой Олей

Подружки в вольере не отходят друг от друга.

Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"

Новорожденная Милка из Орловского полесья растет не по дням, а по часам. Совсем скоро - 22 июля, зубренку исполнится два месяца. В это время животные уже понемногу проявляют самостоятельность, однако в среднем до года продолжают питаться материнским молоком и живут рядом с матерью в условиях стада до 3-4 лет.

Юная Милка нашла себе подругу - олениху Олю.

- Новый друг не отходит от нее ни на шаг, - рассказали в тг-канале "Телеграммы из Орла".

Напомним, Милка родилась в мае у зубрицы Смуглянки. Ее и сестру Молдаванку в 2024 году переселили из вольно пасущегося стада в зоовольерный комплекс. На тот моментт Смуглянка уже была жеребая.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.