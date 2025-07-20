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18:00, 20 июля 2025 года Зубренок Милка из Орловского полесья подружилась с оленихой Олей Подружки в вольере не отходят друг от друга.



Фото: ТГ-канал "Телеграммы из Орла"

Новорожденная Милка из Орловского полесья растет не по дням, а по часам. Совсем скоро - 22 июля, зубренку исполнится два месяца. В это время животные уже понемногу проявляют самостоятельность, однако в среднем до года продолжают питаться материнским молоком и живут рядом с матерью в условиях стада до 3-4 лет.



Юная Милка нашла себе подругу - олениху Олю.



- Новый друг не отходит от нее ни на шаг, - рассказали в тг-канале "Телеграммы из Орла".



Напомним, Милка родилась в мае у зубрицы Смуглянки. Ее и сестру Молдаванку в 2024 году переселили из вольно пасущегося стада в зоовольерный комплекс. На тот моментт Смуглянка уже была жеребая.





Юлия Сабельникова





