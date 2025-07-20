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14:19, 20 июля 2025 года Орловщину посетил Леонид Слуцкий С лидером ЛДПР встретился владыка Тихон.



Фото: Орловская митрополия

В Орле с официальным визитом побывал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он встретился с митрополитом Тихоном. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Встреча состоялась в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при академии ФСО. В епархии отметили, что свою лепту в его строительство внес и Слуцкий, выделив определеную сумму.



- В ходе встречи митрополит Тихон и Леонид Слуцкий обменялись приветствиями, воспоминаниями об освящении храма, а также памятными подарками. Владыка Тихон вручил гостю копию памятника архимандриту Иоанну Крестьянкину. В ответ лидер ЛДПР преподнес в дар Казанскому храму образ Казанской иконы Божией Матери XIX века, - рассказали в митрополии.





Юлия Сабельникова





