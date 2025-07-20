Один дрон уничтожен днем 20 июля в Орловской области

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13:14, 20 июля 2025 года
Один дрон уничтожен днем 20 июля в Орловской областиОб этом сообщили в Минобороны.
Фото: архив "Вести-Орел"
Беспилотник самолетного типа сбит в небе Орловщины. Система ПВО отразила атаку с 8:10 до 12:00.
Минобороны сообщило, что за четыре часа на территории России уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата.
Юлия Сабельникова
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