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12:42, 20 июля 2025 года Дождь обещает задержаться на Орловщине С понедельника по пятницу прогнозируют осадки.



Фото: Юлия Сабельникова

В Орле вновь обещают дожди. Согласно информации Росгидрометцентра, каждый день рабочей недели без зонта будет не обойтись.



В понедельник, 21 июля, он начнется ориентировочно после 15:00, его пик придется на 6-7 часов вечера. При этом изнуряющая жара, похоже, немного отступит - нас ждет не больше +24.



Вторник тоже не обещает сухой погоды. Местами пройдет небольшой дождь, он будет то начинаться, то на время затихать.



А вот на среду лучше не планировать дела и прогулки на улице. После обеда возможен ливень, который пойдет на спад только после окончания рабочего дня - к 18:00. Впрочем, солнце иногда будет радовать орловцев, выползая из-за туч.



Зато в четверг его можно не ждать. По прогнозу, в Орле будет царить пасмурная погода и не выше 24-х тепла.



В последний день рабочей пятидневки станет теплее на три градуса, но слабый дождь все еще продолжит накрапывать. Всю неделю атмосферное давление не выйдет за рамки нормы.





Юлия Сабельникова





