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12:42, 20 июля 2025 года

Дождь обещает задержаться на Орловщине

С понедельника по пятницу прогнозируют осадки.

Фото: Юлия Сабельникова

В Орле вновь обещают дожди. Согласно информации Росгидрометцентра, каждый день рабочей недели без зонта будет не обойтись.

В понедельник, 21 июля, он начнется ориентировочно после 15:00, его пик придется на 6-7 часов вечера. При этом изнуряющая жара, похоже, немного отступит - нас ждет не больше +24.

Вторник тоже не обещает сухой погоды. Местами пройдет небольшой дождь, он будет то начинаться, то на время затихать.

А вот на среду лучше не планировать дела и прогулки на улице. После обеда возможен ливень, который пойдет на спад только после окончания рабочего дня - к 18:00. Впрочем, солнце иногда будет радовать орловцев, выползая из-за туч.

Зато в четверг его можно не ждать. По прогнозу, в Орле будет царить пасмурная погода и не выше 24-х тепла.

В последний день рабочей пятидневки станет теплее на три градуса, но слабый дождь все еще продолжит накрапывать. Всю неделю атмосферное давление не выйдет за рамки нормы.


Юлия Сабельникова
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