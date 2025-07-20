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9:17, 20 июля 2025 года В Малоархангельске сгорел гараж с раритетной техникой Пожар мог случиться из-за аварийного режима работы электропроводки.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

В Орловской области 19 июля спасатели тушили деревянный гараж с техникой внутри. Пожар случился в Малоархангельске ранним утром 19 июля. Предположительная причина ЧП - проблемы с электропроводкой.



- На момент прибытия пожарных подразделений гараж горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящий гараж и хозяйственную постройку, - рассказали в пресс-службе МЧС по Орловской области.



С огнем боролись 8 спасателей. В результате возгорания помещение гаража выгорело изнутри. Также огонь не пощадил находящиеся там автомобили и мотоциклы. Судя по одной из фотографий, одна из машин - раритетный УАЗ.





Юлия Сабельникова





