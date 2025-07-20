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8:28, 20 июля 2025 года В Орловской области на местах сбитий беспилотников работают правоохранители и МЧС Пострадавших и повреждений нет.



Фото: Юлия Сабельникова

Атака беспилотников на Орловщину обошлась без последствий. Андрей Клычков в своем тг-канале сообщил об отсутствии повреждений и поблагодарил силы ПВО за слаженную работу.



- Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, - уточнил губернатор.



Напомним, ночью 20 июля в над регионом уничтожили пять дронов.





Юлия Сабельникова





