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8:23, 20 июля 2025 года В Орле дети участников СВО побывали на фабрике мороженого Для ребят провели мастер-класс по изготовлению летнего десерта.



Фото: администрация г.Орла

16 детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, посетили производство мороженого в Орле. Экскурсию организовала администрация областного центра. Мальчики и девочки попробовали сами приготовить лакомство: делали эскимо в молочном, белом и темном шоколаде. Также гости фабрики продегустировали десерты с необычными вкусами фиалки и малины, мятное с лимоном и другие.



- На летних каникулах мы стараемся разнообразить досуг наших подопечных. Пока участники СВО защищают нашу Родину, мы стараемся быть рядом с их родными здесь, в тылу, - отметили в городском управлении соцподдержки.





Юлия Сабельникова





