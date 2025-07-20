В Орле дети участников СВО побывали на фабрике мороженого
Для ребят провели мастер-класс по изготовлению летнего десерта.
Фото: администрация г.Орла
16 детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, посетили производство мороженого в Орле. Экскурсию организовала администрация областного центра. Мальчики и девочки попробовали сами приготовить лакомство: делали эскимо в молочном, белом и темном шоколаде. Также гости фабрики продегустировали десерты с необычными вкусами фиалки и малины, мятное с лимоном и другие.
- На летних каникулах мы стараемся разнообразить досуг наших подопечных. Пока участники СВО защищают нашу Родину, мы стараемся быть рядом с их родными здесь, в тылу, - отметили в городском управлении соцподдержки.