В Орле объявили очередной поиск подрядчика на строительство поликлиники №1

Ранее попытки проваливались из-за отсутствия заявок или их отклонения.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности региона в очередной раз разместил открытый конкурс на разработку документации и возведение поликлиники №1 в Орле. Ранее попытки проваливались из-за отсутствия заявок или их отклонения.

В этот раз заявок ждут до 4 августа. В качестве начальной цены указано почти 1 миллиард 332,6 миллиона рублей. По сравнению с предыдущей попыткой цена снизилась примерно на 2,4 миллиона рублей.



Окончание строительства в проекте соглашения датировано 19 ноября 2027-го года. Возведение запланировано в районе улицы Паровозной и Московского шоссе.