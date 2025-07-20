Орел ко Дню города украсят тысячи флагов и море цветов
Также в планах установка праздничных конструкций и завершение фестиваля муралов.
Орел начали украшать ко Дню города. Как рассказали в мэрии, областную столицу украсят 1150 триколоров и более 150 тысяч цветов. Также в планах завершение фестиваля муралов – к 5 августа все 15 рисунков на домах в Советском районе будут готовы.
Помимо этого, ожидается установка 14-ти декоративных конструкций, в том числе звезды, пять из которых будут световыми, а также стелы и другие декоративные элементы.