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16:00, 20 июля 2025 года Улицы Орла заполнены молодыми мотоциклистами-нарушителями Нередко они становятся инициаторами опасных маневров.







Этим летом улицы Орла заполонили молодые мотоциклисты. Ночные гонки на Комсомольской, лихачи на Герценском мосту, проезды на красный и опасные маневры между машинами – подобные нарушения часто можно увидеть в социальных сетях.



Орловские госавтоинспекторы стараются не допустить, чтобы такое поведение не привело к трагедии. При этом в большинстве случаев правоохранители стараются избегать погонь, так как они чреваты ДТП. Если подростка поймают за рулем мотоцикла, придется заплатить его родителям.



С начала года на Орловщине зарегистрировано 49 ДТП с участием мотоциклистов. 59 человек пострадали, трое погибли.





Антон Сорокин





