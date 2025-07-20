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18:00, 19 июля 2025 года С орловских полей планируют собрать 100 тысяч тонн гороха К обработке культуры привлекают будущих агрономов.







В 2025-м году в Орловской области планируют собрать 100 тысяч тонн гороха. В прошлом году с полей собрали 82 тысячи тонн этой культуры. Соответственно, увеличились посевные площади под горох – с 30 тысяч гектаров до 34 тысяч.



Тенденция к увеличению объемов производства продиктована интересами покупателей. Орловский горох может быть интересен Китаю и странам Юго-Восточной Азии.



К обработке культуры привлекают будущих агрономов. Они проходят практику на базе научного центра зернобобовых и крупяных культур. В сегодняшних студентах орловские ученые видят достойную смену.





Анастасия Миносьян





