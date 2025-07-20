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12:00, 20 июля 2025 года

В Кромах трое парней обчистили магазин на 165 тысяч рублей

Из торговой точки вынесли деньги, алкоголь и еду.


Трое кромчан 2002-го, 2007-го и 2008-го годов рождения стали подозреваемыми в уголовном деле о краже из магазина в районном центре. Об этом сообщили в управлении МВД России по Орловской области.

Идея обчистить торговую точку пришла компании во время ночной прогулки. Старший из компании разбил кирпичом стекло и выставил окно в магазине, после чего пробрался внутрь. Его подельники следили за обстановкой снаружи. Добычей злоумышленников стали касса с деньгами внутри, наличка, алкоголь и еда. Общий ущерб составил 165 тысяч рублей.

На время расследования подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.


Артем Ежаков
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