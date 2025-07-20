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11:19, 19 июля 2025 года В Орле от удара молнии загорелся дом Пламя вспыхнуло в здании на улице 1-й Пушкарной.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

19 июля в Орле после удара молнии загорелся жилой дом на улице 2-й Пушкарной. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сообщение о ЧП пришло на пульт спасателей в 10:30.



К приезду пожарных расчетов огонь горел на крыше здания. Пламя быстро потушили, не дав распространиться. Пострадавших нет.





Артем Ежаков





