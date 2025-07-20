Жителям Мценска на День города подарили "умную" спортплощадку
На создание комплекса потратили больше полусотни миллионов рублей.
18 июля в Мценске отметили День города и День его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. У мемориала "Вечный огонь" амчане почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы.
Подарком к празднику стало открытие "умной" спортивной площадки в микрорайоне "Коммаш". На создание комплекса потратили больше полусотни миллионов рублей. Он оборудован современными тренажерами с точками подключения к интернету. Считав QR-код, можно составить программу тренировок.