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10:57, 19 июля 2025 года Жителям Мценска на День города подарили "умную" спортплощадку На создание комплекса потратили больше полусотни миллионов рублей.







18 июля в Мценске отметили День города и День его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. У мемориала "Вечный огонь" амчане почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы.



Подарком к празднику стало открытие "умной" спортивной площадки в микрорайоне "Коммаш". На создание комплекса потратили больше полусотни миллионов рублей. Он оборудован современными тренажерами с точками подключения к интернету. Считав QR-код, можно составить программу тренировок.





Надежда Невматулина





