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12:30, 19 июля 2025 года

Орловцы могут помочь юному земляку снова встать на ноги

Иван Дедков восстанавливается от аварии.



ГТРК "Орел" совместно с "Русфондом" просит неравнодушных помочь 16-летнему Ивану Дедкову из Орловского округа. Его жизнь перевернула страшная авария.

Парень получил серьезные травмы. Врачи собрали позвоночник, но металлоконструкции, которые должны были помочь, не выдержали. Месяц Иван пролежал в коме, перенес пять мучительных операций. Сегодня он уверенно сидит и самостоятельно управляет инвалидной коляской.

Шанс встать на ноги у парня есть. Нужна реабилитация ценой в более полумиллиона рублей. Чтобы помочь, достаточно отправить на короткий номер 5542 SMS со словом "ДЕТИ" и любую сумму: например: ДЕТИ 100. Она спишется с вашего мобильного счета. Также можно перейти по ссылке из QR-кода. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.


Эльза Ахмедбекова
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