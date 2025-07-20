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12:50, 19 июля 2025 года Орловские сотрудники и ветераны Госпожнадзора отметили профессиональный праздник Их основная цель – предотвращение и профилактика возгораний.







18 июля сотрудники и ветераны государственного пожарного надзора отметили профессиональный праздник. Их основная задача – предотвращение и профилактика возгораний. В 2025-м году Госпожнадзору – 98 лет.



На Орловщине коллектив инспекторов государственного пожарного надзора составляет порядка 90 человек, постоянно совершенствующих профессиональный уровень.



Специалисты контролируют соблюдение правил безопасности в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах, лагерях отдыха и других местах, а также выясняют причины пожаров на местах.





Ольга Прилепская





