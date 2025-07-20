Орловские сотрудники и ветераны Госпожнадзора отметили профессиональный праздник
Их основная цель – предотвращение и профилактика возгораний.
18 июля сотрудники и ветераны государственного пожарного надзора отметили профессиональный праздник. Их основная задача – предотвращение и профилактика возгораний. В 2025-м году Госпожнадзору – 98 лет.
На Орловщине коллектив инспекторов государственного пожарного надзора составляет порядка 90 человек, постоянно совершенствующих профессиональный уровень.
Специалисты контролируют соблюдение правил безопасности в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах, лагерях отдыха и других местах, а также выясняют причины пожаров на местах.