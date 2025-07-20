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11:00, 20 июля 2025 года
Орловский отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков попрактиковаться в поискеПолевое занятие запланировано на 27 июля.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области приглашает новичков на полевое занятие. Оно пройдет 27 июля в парке "Ботаника" и начнется в 12:00. Сбор волонтеров — на круговой площадке.
Инструкторы расскажут и покажут, как работать с компасом, рацией и навигатором. Желающим поучаствовать рекомендовано одеться для работу в лесу, захватить еду и воду, репелленты и две батарейки АА.
Ссылку на регистрацию и контактный номер для ответов на возникшие вопросы смотрите в сообществе отряда в "ВКонтакте".
(18+)
Артем Ежаков
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