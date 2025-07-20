Главная » Новости



11:00, 20 июля 2025 года Орловский отряд "ЛизаАлерт" приглашает новичков попрактиковаться в поиске Полевое занятие запланировано на 27 июля.





Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Орловской области приглашает новичков на полевое занятие. Оно пройдет 27 июля в парке "Ботаника" и начнется в 12:00. Сбор волонтеров — на круговой площадке.



Инструкторы расскажут и покажут, как работать с компасом, рацией и навигатором. Желающим поучаствовать рекомендовано одеться для работу в лесу, захватить еду и воду, репелленты и две батарейки АА.



Ссылку на регистрацию и контактный номер для ответов на возникшие вопросы смотрите в сообществе отряда в "ВКонтакте".



(18+)









Артем Ежаков





