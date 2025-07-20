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10:25, 19 июля 2025 года В Орловской области мужчину признали виновным в отцеубийстве Он сядет в колонию на 14 с половиной лет.





Житель деревни Какуренка Шаблыкинского района Орловской области на основании решения присяжных признан виновным в убийстве. Он отправится в колонию строгого режима на 14 с половиной лет.



Трагедия случилась под Новый год. В ночь с 27 на 28 декабря мужчина выпивал с отцом. Вспыхнула ссора, в ходе которой осужденный избил и зарезал родителя, рассказали в СУ СК России по региону.





Артем Ежаков





