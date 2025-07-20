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14:00, 20 июля 2025 года Саратовский дроппер вернет похищенные у орловчанки деньги Он заплатит 142 тысячи рублей.





Марксовский городской суд Саратовской области удовлетворил иск орловчанки о взыскании с местного жителя 142 тысяч рублей, похищенных у нее. Подготовить документ помогла прокуратура Малоархангельского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Как следует из материалов дела, женщину прельстили заработком в интернете, убедив скачать особое приложение и зарегистрироваться, после чего обманутая орловчанка сама перевела деньги злоумышленникам. Они и пришли на банковский счет саратовца. Это считается необоснованным обогащением, поэтому средства мужчина вернет.





Артем Ежаков





