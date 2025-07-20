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15:25, 18 июля 2025 года Дождливая и жаркая погода ожидается на выходных в Орле Воздух прогреется до +27.



Фото: Юлия Сабельникова

Грядущие выходные, 19-20 июля, будут в Орле дождливыми и жаркими. Публикуем, по традиции, подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье.



По сообщению Росгидромета, в субботу 19 июля ожидается затяжной дождь: лить будет весь день. Воздух прогреется до +18 в ночное время и до +25 днем.



В воскресенье 20 июля тучи сменятся солнцем. Термометры покажут от +15 ночью до +27 в светлое время суток. Осадков не предвидится.



Атмосферное давление будет ниже нормы.





Ольга СУПОНЕВА





