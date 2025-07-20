Дождливая и жаркая погода ожидается на выходных в Орле

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15:25, 18 июля 2025 года
Дождливая и жаркая погода ожидается на выходных в ОрлеВоздух прогреется до +27.
Фото: Юлия Сабельникова
Грядущие выходные, 19-20 июля, будут в Орле дождливыми и жаркими. Публикуем, по традиции, подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье.
По сообщению Росгидромета, в субботу 19 июля ожидается затяжной дождь: лить будет весь день. Воздух прогреется до +18 в ночное время и до +25 днем.
В воскресенье 20 июля тучи сменятся солнцем. Термометры покажут от +15 ночью до +27 в светлое время суток. Осадков не предвидится.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Ольга СУПОНЕВА
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