Еще один беспилотник уничтожен в орловском небе

Попытки врага атаковать регион не прекращаются.

В середине дня 18 июля в Орловской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Средства ПВО отработали в промежуток с полудня до двух часов. По данным Минобороны, также в это время девять дронов сбили над Калужской областью, три — над Московским регионом, один — в Брянской области.

Напомним, что минувшей ночью над Орловщиной сбито 17 беспилотников. В результате налета поврежден частный дом. Люди не пострадали.