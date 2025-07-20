Еще один беспилотник уничтожен в орловском небе

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15:09, 18 июля 2025 года
Еще один беспилотник уничтожен в орловском небеПопытки врага атаковать регион не прекращаются.
В середине дня 18 июля в Орловской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Средства ПВО отработали в промежуток с полудня до двух часов. По данным Минобороны, также в это время девять дронов сбили над Калужской областью, три — над Московским регионом, один — в Брянской области.
Напомним, что минувшей ночью над Орловщиной сбито 17 беспилотников. В результате налета поврежден частный дом. Люди не пострадали.
Артем Ежаков