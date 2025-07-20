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15:00, 18 июля 2025 года Вода на Оке и Светлой Жизни в Орле снова не прошла проверку Роспотребнадзора Купаться там, а также еще в шести водоемах региона, небезопасно.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проверки на разрешенных для отдыха пляжах. К 17 июля вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в восьми местах.



Остаются небезопасными для купания пляжи возле городского парка на реке Оке и у озера Светлая Жизнь в Орле. Также специалисты снова забраковали пруд Кунач в Глазуновском районе, Неручанское водохранилище в Свердловском районе, Песочный пруд в Краснозоренском районе, пляжи на реке Липовец в деревне Юдинка Покровского района и на реке Мох в поселке Шаблыкино. К этому списку после свежей проверки добавился Сахарный пруд в Орловском округе.



Ответственным за работу пляжей направлены предписания Роспотребнадзора о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, заявили в ведомстве.



Ознакомиться с местами, одобренными для купания, можно на сайте Роспотребнадзора.





Артем Ежаков





