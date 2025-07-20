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11:00, 19 июля 2025 года ФК "Орел" сыграет товарищеский матч с "Салютом Белгород" "Зелено-белые" готовятся ко второй части сезона.





19 июля ФК "Орел" на запасном поле стадиона имени Ленина в рамках подготовки ко второй части сезона LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги "Дивизион Б" проведут контрольную игру против "Салюта Белгород". Стартовый свисток прозвучит в 16:00.



Матч пройдет за закрытыми дверьми, зрителей на игре не будет.



Напомним, что официальные игры для "Орла" возобновятся 26 июля. "Зелено-белые" в гостях сыграют с молодежкой "Родины".





Артем Ежаков





