ФК "Орел" сыграет товарищеский матч с "Салютом Белгород"
"Зелено-белые" готовятся ко второй части сезона.
19 июля ФК "Орел" на запасном поле стадиона имени Ленина в рамках подготовки ко второй части сезона LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги "Дивизион Б" проведут контрольную игру против "Салюта Белгород". Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
Матч пройдет за закрытыми дверьми, зрителей на игре не будет.
Напомним, что официальные игры для "Орла" возобновятся 26 июля. "Зелено-белые" в гостях сыграют с молодежкой "Родины".