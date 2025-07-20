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9:00, 19 июля 2025 года В благотворительном забеге "ПоБерегу" в Орле удлинили два маршрута В них включили Герценский мост.





Организаторы благотворительного забега "ПоБерегу" в Орле сообщили об изменении дистанции двух маршрутов. Маршруты в пять и десять километров удлинятся до 5,6 и 11,4 километра соответственно.



В эти дистанции из-за ремонта на "Стрелке" добавили Герценский мост.

"Появилась отличная возможность пробежать по трем мостам в одном забеге", – сообщили организаторы. Напомним, что четвертый благотворительный забег "ПоБерегу" состоится в этом году 23 августа. Регистрация уже стартовала. Привести себя в форму перед забегом можно на бесплатных тренировках в парке Победы.





Артем Ежаков





