Два пожара из-за непотушенной сигареты произошли на Орловщине
ЧП случились накануне.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области причиной двух пожаров за сутки стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
17 июля, около 9 утра поступил вызов о возгорании в деревянном доме в деревне Турейка Троснянского района.
— На момент прибытия пожарных подразделений происходило загорание внутри дома. В результате пожара в спальне выгорел пол на квадратном метре, — сообщает МЧС.
Также накануне в Залегощи огонь вспыхнул в трешке на улице Ленина. Соседи успели спасти мужчину, а приехавшие спасатели эвакуировали жителей соседних квартир. В обоих случаях предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении. Точную причину установят специалисты.