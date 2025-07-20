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12:41, 18 июля 2025 года Два пожара из-за непотушенной сигареты произошли на Орловщине ЧП случились накануне.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области причиной двух пожаров за сутки стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



17 июля, около 9 утра поступил вызов о возгорании в деревянном доме в деревне Турейка Троснянского района.

— На момент прибытия пожарных подразделений происходило загорание внутри дома. В результате пожара в спальне выгорел пол на квадратном метре, — сообщает МЧС. Также накануне в Залегощи огонь вспыхнул в трешке на улице Ленина. Соседи успели спасти мужчину, а приехавшие спасатели эвакуировали жителей соседних квартир. В обоих случаях предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении. Точную причину установят специалисты.





Юлия Сабельникова





