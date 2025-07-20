Орловская студентка получила золотую медаль олимпиады "Я профессионал"
В состязании участвовали более 185 тысяч студентов.
Фото: Орловский государственный университет имени Тургенева
Орловская студентка Дарья Куцева стала золотой медалисткой VIII сезона олимпиады "Я – профессионал". Девушка стала лучшей по направлению "Экономическая и корпоративная безопасность".
— В этом году 157 студентов со всей страны получили золотые медали за блестящие результаты в олимпиаде, которая помогает талантливым студентам развивать карьеру и находить новые возможности в ведущих компаниях России, — сообщили в пресс-службе ОГУ имени Тургенева.
В олимпиаде принимали участие 185 тысяч студентов из 89 регионов России. Соревновались обучающиеся в 71 направлении подготовки.