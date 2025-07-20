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9:00, 20 июля 2025 года Орловская студентка получила золотую медаль олимпиады "Я профессионал" В состязании участвовали более 185 тысяч студентов.



Фото: Орловский государственный университет имени Тургенева

Орловская студентка Дарья Куцева стала золотой медалисткой VIII сезона олимпиады "Я – профессионал". Девушка стала лучшей по направлению "Экономическая и корпоративная безопасность".

— В этом году 157 студентов со всей страны получили золотые медали за блестящие результаты в олимпиаде, которая помогает талантливым студентам развивать карьеру и находить новые возможности в ведущих компаниях России, — сообщили в пресс-службе ОГУ имени Тургенева. В олимпиаде принимали участие 185 тысяч студентов из 89 регионов России. Соревновались обучающиеся в 71 направлении подготовки.





Анастасия Мельникова





