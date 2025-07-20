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12:28, 18 июля 2025 года На Орловскую область надвигаются грозы и град Непогода ожидается уже вечером 18 июля.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о приближении непогоды. По данным ведомства, с вечера 18 июля и в течение суток 19 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду.



Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем потеплеет до 23 – 28 градусов.



В связи с возможной непогодой в МЧС призывают не пренебрегать мерами безопасности: не подходить к оборванным проводам, болтающимся веткам и конструкциям и так далее.





Артем Ежаков





