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17:34, 18 июля 2025 года Орловский "Титаник" готов на 80% На следующей неделе будут готовы три этажа медицинского центра.





Подрядчик, достраивающий многопрофильный медицинский центр в Орле, заверил в его 80-процентной готовности. К 24 июля полностью будут готовы три этажа "Титаника". Все оставшиеся работы планируют завершить в течение ближайших двух месяцев. Сегодня там ежедневно заняты полторы сотни специалистов.



Напомним, что одновременно идет поставка оборудования. Уже получено пять лабораторных микроскопов, сейчас ожидается прибытие 11-ти высокочастотных хирургических аппаратов и три системы ультразвуковой диагностики.



На прошлой неделе стало известно, что на завершение строительства ММЦ выделят 1,3 миллиарда рублей. Деньги направят уже в 2025-м году, чтобы работы можно было закончить с опережением. Объект планируют сдать в сентябре.





Анна Вайсергисер





