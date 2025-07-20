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14:00, 18 июля 2025 года Орловцы обеспокоены состоянием детских горок в парке Победы Острые участки металла могут поранить ребят.



Фото: Народный фронт Орловской области

Жители Орла пожаловались в Народный фронт на состояние детских горок в парке Победы. Горожане беспокоятся, что при катании ребята могут серьезно пострадать. Активисты обратятся в мэрию с просьбой о ремонте.

"На одной из горок выпавшее металлическое полотно, щель "как гильотина". У другой – разрыв, где может застрять рука или нога. Металл острый, защитные ленты оторваны, крепления разошлись", – сообщает пресс-служба общественного движения. Парк Победы благоустроили за почти четверть миллиарда рублей в 2021-м году. Подрядчиком являлось ООО "Триумф", а заказчиком УКС Орла.





Артем Ежаков





