Орловцы обеспокоены состоянием детских горок в парке Победы
Острые участки металла могут поранить ребят.
Фото: Народный фронт Орловской области
Жители Орла пожаловались в Народный фронт на состояние детских горок в парке Победы. Горожане беспокоятся, что при катании ребята могут серьезно пострадать. Активисты обратятся в мэрию с просьбой о ремонте.
"На одной из горок выпавшее металлическое полотно, щель "как гильотина". У другой – разрыв, где может застрять рука или нога. Металл острый, защитные ленты оторваны, крепления разошлись", – сообщает пресс-служба общественного движения.
Парк Победы благоустроили за почти четверть миллиарда рублей в 2021-м году. Подрядчиком являлось ООО "Триумф", а заказчиком УКС Орла.