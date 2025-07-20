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10:00, 19 июля 2025 года Число пострадавших от клещей в Орловской области приближается к двум тысячам Чуть больше трети укушенных составляют дети.





К 17 июля в медицинские учреждения Орловской области с укусами клещей обратились 1966 человек, в том числе 586 детей. Статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.



Число подтвержденных случаев клещевого боррелиоза осталось на прежней отметке. В 2025-м году им заболели 22 взрослых. Среди клещей, снятых с людей, инфицированным оказался почти каждый пятый.



От клещей обработано 488 гектаров общественных территорий и детских лагерей.





Артем Ежаков





