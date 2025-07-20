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17:00, 20 июля 2025 года Орловских выпускников предупредили о мошеннических звонках от лица деканата Злоумышленники рассказывают о проблемах с дипломом.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловских выпускников предупредили о том, что активизировались мошенники, которые звонят от лица деканата.

— Злоумышленники сообщают о проблемах с дипломами, например, о недостающей подписи. Для решения вопроса предлагают перейти по ссылке или предоставить личные данные, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. В случае перехода по ссылке студенты попадают на фишинговый сайт. Вводить свои личные данные не следует. Также рекомендуется связаться с деканатом напрямую, по официальным номерам телефона.





Анастасия Мельникова





