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16:45, 18 июля 2025 года В Глазуновском районе к осени преобразят межпоселенческую библиотеку В обновление вложили 8,5 миллиона рублей.







В Глазуновке продолжается преображение районной межпоселенческой библиотеки. В обновление вложили 8,5 миллиона рублей. Работа идет в рамках проекта "Семья".



Процесс уже вошел в завершающий этап. Официальное открытие намечено на 1 октября, хотя двери в библиотеке распахнуться уже в сентябре. Подрядчик работает с опережением сроков.



В здании покрасили полы и стены, заменили окна, повесили жалюзи, закупили стеллажи для книг и оборудование для интерактивных игр. Книжный фонд удалось пополнить на 3,4 тысячи книг.





Юлия Опанасюк





