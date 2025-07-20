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14:29, 18 июля 2025 года Орловские велолюбители проехали "кругосветку" по границе области Группа путешественников проехала тысячу километров.







Велолюбители совершили "кругосветное путешествие" по границе Орловской области. Пять человек проехали тысячу километров, в которые вошли небольшие участки Курской, Тульской, Липецкой и Брянской областей.



История "кругосветки" началась в 2021-м году. Тогда в путешествие отправились два человека. Уже готовится новый маршрут. Стартует велопоездка 22 августа. Подробности о ней можно найти в социальных сетях.





Анастасия Дорохова





