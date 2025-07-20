Вдове орловского участника СВО вручили Орден Мужества
Алексей Казарин год назад заключил контракт с Минобороны и погиб при исполнении воинского долга.
Фото: администрация Орловского МО
В администрации Орловского округа супруге погибшего участника СВО вручили государственную награду. Ольге Казариной передали Орден Мужества.
Алексей Казарин родился и вырос на орловской земле, закончил школу с серебряной медалью и институт с красным дипломом. В семье погибшего осталось двое детей.
— Год назад, движимый чувством долга и любовью к Отечеству, он заключил контракт и встал на защиту страны. Его жизнь — пример истинного патриотизма, чести и отваги, — рассказали о герое в администрации МО.