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18:00, 18 июля 2025 года Вдове орловского участника СВО вручили Орден Мужества Алексей Казарин год назад заключил контракт с Минобороны и погиб при исполнении воинского долга.



Фото: администрация Орловского МО

В администрации Орловского округа супруге погибшего участника СВО вручили государственную награду. Ольге Казариной передали Орден Мужества.



Алексей Казарин родился и вырос на орловской земле, закончил школу с серебряной медалью и институт с красным дипломом. В семье погибшего осталось двое детей.

— Год назад, движимый чувством долга и любовью к Отечеству, он заключил контракт и встал на защиту страны. Его жизнь — пример истинного патриотизма, чести и отваги, — рассказали о герое в администрации МО.





Юлия Сабельникова





