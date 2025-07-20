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16:00, 18 июля 2025 года Жильцы двух домов в Нижней Лужне требуют срочного ремонта жилья На их жалобы уже обратили внимание Народный фронт и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.





Жильцы двух домов по улице Совхозной в Нижней Лужне под Орлом требуют срочного ремонта жилья. Первый построен в 1938-м году, второй – в 1955-м.



Люди, а их здесь живут 25 человек, жалуются на текущую крышу, плесневые стены, прогнившие деревянные элементы и деформированные конструкции. Уже десять лет жильцы регулярно и безуспешно обращаются в инстанции. Ремонт запланирован лишь в 2044-м году. Народный фронт намерен добиться сдвига этого срока влево.



На проблему уже обратил внимание Александр Бастрыкин. Орловские следователи уже начали процессуальную проверку. О ее результатах будет доложено председателю СКР.





Артем Ежаков





