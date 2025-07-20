Орловщина поделится с Троицким округом ЛНР водопроводным оборудованием
Груз уже формируется профильным департаментом и муниципалитетами региона.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская область формирует для подшефного Троицкого округа Луганской Народной Республики очередную узконаправленную посылку. Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения совместно с муниципалитетами собирают оборудование для централизованного водоснабжения.
В груз уже включены три насоса для подъема воды и пять станций управления насосами. Технику передадут до 25 июля. Ее получат поселок Троицкое, а также села Новоалександровка и Октябрьское, сообщает региональный информационный портал.