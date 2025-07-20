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17:00, 19 июля 2025 года Орловщина поделится с Троицким округом ЛНР водопроводным оборудованием Груз уже формируется профильным департаментом и муниципалитетами региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область формирует для подшефного Троицкого округа Луганской Народной Республики очередную узконаправленную посылку. Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения совместно с муниципалитетами собирают оборудование для централизованного водоснабжения.



В груз уже включены три насоса для подъема воды и пять станций управления насосами. Технику передадут до 25 июля. Ее получат поселок Троицкое, а также села Новоалександровка и Октябрьское, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков





