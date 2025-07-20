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20:00, 18 июля 2025 года На амчанина возбудили уголовное дело за хранение наркотиков Полицейские изъяли у мужчины более грамма "соли".



Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Мценска попался на хранении запрещенных веществ. В полицию поступила информация о том, что амчанин может быть причастен к незаконной деятельности. Сотрудники МВД остановили его при выходе из такси — с собой у 35-летнего мужчины был пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что это синтетика весом 1,16 грамма.



— Ранее данный гражданин уже попадал в поле зрения правоохранителей — материалы дела, возбужденного в отношении него подразделением дознания по части 1 статьи 228 УК РФ, находятся в суде на рассмотрении, — пояснили в пресс-службе МВД по Орловской области.

В полиции уточнили, что закладку мужчина забрал в лесу и намеревался употребить сам. По этому факту возбудили еще одно дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.





Юлия Сабельникова





