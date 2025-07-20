воскресенье 20.07.2025 23:17:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 18 июля 2025 года

На амчанина возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Полицейские изъяли у мужчины более грамма "соли".

Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Мценска попался на хранении запрещенных веществ. В полицию поступила информация о том, что амчанин может быть причастен к незаконной деятельности. Сотрудники МВД остановили его при выходе из такси — с собой у 35-летнего мужчины был пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что это синтетика весом 1,16 грамма.

— Ранее данный гражданин уже попадал в поле зрения правоохранителей — материалы дела, возбужденного в отношении него подразделением дознания по части 1 статьи 228 УК РФ, находятся в суде на рассмотрении, — пояснили в пресс-службе МВД по Орловской области.

В полиции уточнили, что закладку мужчина забрал в лесу и намеревался употребить сам. По этому факту возбудили еще одно дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.