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19:01, 18 июля 2025 года В Северном районе Орла продолжается ремонт восьми дворов Проинспектировать работу приехали депутаты во главе с председателем областного совета Леонидом Музалевским.







В 2025-м году на Орловщине приведут в порядок 72 дворовые территории. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" заменят бордюры, установят новое освещение, лавочки и урны, проезжая часть и пешеходные дорожки получат новый асфальт.



В Северном районе Орла продолжается ремонт восьми дворов, в том числе по улице Металлургов, №46 и 48. Технику со всех восьми объектов строители обещают убрать раньше срока, а это по контракту август этого года.



Проинспектировать работу приехали депутаты во главе с председателем областного совета Леонидом Музалевским. Вместе с народными избранниками качество оценила наша съемочная группа.





Анастасия Миносьян





