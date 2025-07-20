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11:00, 18 июля 2025 года На "Стрелке" в Орле скоро приступят к прокладке коммуникаций В центре города продолжается создание мемориального комплекса "Судбищенская битва".







В Орле подошли к завершению демонтажные работы на новом мемориальном комплексе "Судбищенская битва". Специалисты полностью заменили старую плитку на набережной и стеле.



Сейчас на объекте заняты 55 рабочих и 11 единиц спецтехники. Основные силы строителей брошены на укладку усиленной брусчатки для спецтехники.



В ближайшее время подрядчик будет протягивать коммуникации: видеонаблюдение, электропитание, электроосвещение. После этого рабочие будут заканчивать дорожно-тропиночную сеть.



Осенью – зимой на "Стрелке" появятся первые малые архитектурные формы и другие искусственные сооружения. Полностью закончить работу нужно через год.





Эльза Ахмедбекова





