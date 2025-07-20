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9:19, 18 июля 2025 года В Орле открылась выставка ко Дню создания госпожнадзора Она работает в Бунинке.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

В Орловской библиотеке им.Бунина открылась книжная выставка, посвященная 98-летию создания Государственного пожарного надзора. Он был образован 18 июля 1927 года.

— Одной из важных задач выставки является не только познакомить читателя с историей и развитием ГПН, но и посредством литературы научиться правильно и, самое главное, безопасно обращаться с огнём, чтобы сохранить здоровье, а, может быть, и жизнь, — поделились в МЧС по Орловской области. Экспозиция собрана из материалов фондов библиотеки и ГУ МЧС. В книгах можно ознакомиться с правилами, инструкциями и нормами пожарной безопасности. Выставка работает в зале периодики отдела основного книгохранения.





Юлия Сабельникова





