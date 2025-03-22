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17:06, 22 марта 2025 года В Орел привезли ковчег с мощами Вифлеемских младенцев Его доставили в церковь Троицы Живоначальной Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши.







22 марта в Орел привезли православные святыни: икону Божией Матери "Вифлеемская", частицы мощей Вифлеемских младенцев и частицу Гроба Пресвятой Богородицы. Они поступили в дар от представителя патриарха Иерусалимского в Вифлееме митрополита Венедикта.



До полудня 23 марта мощи будут находится в гимназическом храме на территории мужского монастыря.





Юлия Опанасюк





