В Орел привезли ковчег с мощами Вифлеемских младенцев
Его доставили в церковь Троицы Живоначальной Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши.
22 марта в Орел привезли православные святыни: икону Божией Матери "Вифлеемская", частицы мощей Вифлеемских младенцев и частицу Гроба Пресвятой Богородицы. Они поступили в дар от представителя патриарха Иерусалимского в Вифлееме митрополита Венедикта.
До полудня 23 марта мощи будут находится в гимназическом храме на территории мужского монастыря.